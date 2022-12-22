Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2022 20:10

«Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная». Комментатор Дмитрий Губерниев не смог пешком преодолеть дорогу в центре Рязани

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил центр Рязани с адом из-за плохой уборки снега
Источник:kp.ru
Дмитрий Губерниев очень надеется, что на биатлонном стадионе ситуация гораздо лучше.

Дмитрий Губерниев очень надеется, что на биатлонном стадионе ситуация гораздо лучше.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Рязань, но не смог попасть в один из дворов в центре города. Проблема - в разбитой дороге, сильной гололедице и декабрьских лужах. Для мастера спорта по гребле это стало настоящим испытанием.

«Внимание, друзья! Первомайский проспект, 60... Непростая ситуация, вот он дом, вот дорога. Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная, точно беспощадная дорога в этом дворе. Так, преодолеваем, друзья, преодолеваем... Ни черта мы тут не преодолеваем», - с сожалением произнес комментатор и выключил видеозапись на телефоне.

Губерниев поинтересовался в своем telegram-канале у руководителей Рязани, убирают ли они снег на тротуарах, чистят ли город... Но ответа к настоящему времени от официальных лиц не поступило.

«В центре просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани теперь мой кумир… - написал комментатор. - Будем надеяться, что на биатлонном стадионе в Рязани ситуация получше…»

24 и 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Подробнее о международном турнире можно узнать из материалов КП-Рязань:

Как добраться до комплекса «Алмаз», где пройдет кубок Содружества по биатлону в Рязани

Где купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани

Что запрещено проносить зрителям на Кубок Содружества по биатлону в Рязани

Список участников Кубка Содружества по биатлону в Рязани

Где смотреть забеги Кубка Содружества по биатлону в Рязани

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКубок Содружества по биатлону в Рязани 24-25 декабря 2022 года