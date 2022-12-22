«Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная». Комментатор Дмитрий Губерниев не смог пешком преодолеть дорогу в центре Рязани

Дмитрий Губерниев очень надеется, что на биатлонном стадионе ситуация гораздо лучше. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в Рязань, но не смог попасть в один из дворов в центре города. Проблема - в разбитой дороге, сильной гололедице и декабрьских лужах. Для мастера спорта по гребле это стало настоящим испытанием.

«Внимание, друзья! Первомайский проспект, 60... Непростая ситуация, вот он дом, вот дорога. Не скажу, что бессмысленная, но точно беспощадная, точно беспощадная дорога в этом дворе. Так, преодолеваем, друзья, преодолеваем... Ни черта мы тут не преодолеваем», - с сожалением произнес комментатор и выключил видеозапись на телефоне.

Губерниев поинтересовался в своем telegram-канале у руководителей Рязани, убирают ли они снег на тротуарах, чистят ли город... Но ответа к настоящему времени от официальных лиц не поступило.

«В центре просто лютый ад. Просто молодцы! Мэр Рязани теперь мой кумир… - написал комментатор. - Будем надеяться, что на биатлонном стадионе в Рязани ситуация получше…»

24 и 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Подробнее о международном турнире можно узнать из материалов КП-Рязань:

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