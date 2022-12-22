Посмотреть Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно по ТВ, в интернете и вживую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжается подготовка к третьему этапу Кубка Содружества по биатлону в Рязани, который пройдет 24 и 25 декабря 2022 года. Все гонки любители биатлона смогут посмотреть в прямом эфире.

Смотреть Кубок Содружества по биатлону в Рязани

24 декабря, суббота

Мужской суперспринт:

- в 10:20, квалификация — телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»;

- в 13:10, финал — «Матч ТВ».

Женский суперспринт:

- в 11:55, квалификация — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»;

- в 14:25, финал — «Матч ТВ».

25 декабря, воскресенье

Мужской масс-старт:

- в 10:40 — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Женский масс-старт:

- в 12:50 — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Тем, у кого дома нет телевизора, посмотреть все гонки Кубка Содружества по биатлону в Рязани можно посмотреть 24 и 25 декабря на канале Союза биатлонистов России, ссылка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Как добраться до комплекса «Алмаз», где пройдет кубок Содружества по биатлону в Рязани

Где купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани

Список участников Кубка Содружества по биатлону в Рязани