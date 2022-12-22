Посмотреть Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно по ТВ, в интернете и вживую.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Продолжается подготовка к третьему этапу Кубка Содружества по биатлону в Рязани, который пройдет 24 и 25 декабря 2022 года. Все гонки любители биатлона смогут посмотреть в прямом эфире.
Мужской суперспринт:
- в 10:20, квалификация — телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»;
- в 13:10, финал — «Матч ТВ».
Женский суперспринт:
- в 11:55, квалификация — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»;
- в 14:25, финал — «Матч ТВ».
Мужской масс-старт:
- в 10:40 — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».
Женский масс-старт:
- в 12:50 — «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».
Тем, у кого дома нет телевизора, посмотреть все гонки Кубка Содружества по биатлону в Рязани можно посмотреть 24 и 25 декабря на канале Союза биатлонистов России, ссылка.
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