Александр Логинов - участник Кубка Содружества в Рязани 24 и 25 декабря 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился список участников Кубка Содружества по биатлону, который пройдет 24 и 25 декабря 2022 года в Рязани (третий этап). Такого уровня соревнования проходят в Рязани впервые. Организаторы собираются сделать из Кубка настоящее шоу с развлекательной программой. Не исключил возможности своего участия и президент Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров.

«Для этого надо немного потренироваться, в этом году на лыжах стоял всего пару раз, но в жизни нет ничего невозможного, поэтому в качестве шоу может быть», - сказал о возможности своего выступления Майгуров в интервью «Матч-ТВ».

Участники Кубка Содружества по биатлону в Рязани 24-25 декабря 2022 года:

- Александр Логинов (Россия), двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы;

- Эдуард Латыпов (Россия), трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы;

Эдуард Лытыпов - участник Кубка Содружества по биатлону в Рязани 24-25 декабря 2022 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Максим Цветков (Россия), бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы;

- Антон Бабиков (Россия), четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный призер чемпионатов Европы;

- Антон Смольский (Белоруссия), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка мира;

- Динара Алимбекова (Белоруссия), олимпийская чемпионка 2018 года в Пхенчхане, победительница в спринте и серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, бронза чемпионата Европы.

Кроме того, Рязанскую область на Кубке Содружества представят Дмитрий Мысев (первый Мастер спорта России по биатлону среди рязанцев) и Артем Смирнов (параллельно выступает за родную Москву). Смирнов и Мысев в составе сборной ЦФО взяли золото чемпионата России по летнему биатлону в сентябре 2022 года.

Полный список участников Кубка Содружества по биатлону в Рязани 2022 в настоящее время не опубликован.

Расписание Кубка Содружества по биатлону в Рязани, а также, где купить билеты и как добраться до биатлонного комплекса

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