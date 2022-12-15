Четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков выступит на Кубке Содружества в Рязани 24 и 25 декабря 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 и 25 декабря в Рязани пройдет Кубок Содружества по биатлону – 2022. Место проведения – биатлонный комплекс «Алмаз». Международные соревнования такого уровня будут проводиться в Рязани впервые.

Кто будет участвовать на Кубке Содружества в Рязани 2022:

- Александр Логинов;

- Максим Цветков;

- Эдуард Латыпов;

- Антон Бабиков;

- Динара Алимбекова (Белоруссия);

- Антон Смольский (Белоруссия).

Рязанскую область на Кубке Содружества представят Дмитрий Мысев и Артем Смирнов.

Расписание Кубка Содружества по биатлону в Рязани 2022:

24 декабря, суббота

- 10:40 — мужской суперспринт, квалификация;

- 12:10 — торжественная церемония открытия;

- 12:30 — мужской суперспринт, финал;

- 14:10 — женский суперспринт, квалификация;

- 16:00 — женский суперспринт, финал.

25 декабря, воскресенье

- 11:00 — большой масс-старт, 15 км (мужчины);

- 14:00 — большой масс-старт, 12 км (женщины).

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы Максим Цветков выступит на Кубке Содружества в Рязани 24 и 25 декабря 2022 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани 2022

Билеты на международный турнир уже в продаже, их можно приобрести онлайн. Стоимость билетов – 300 рублей.

Купить билеты на 24 декабря (по состоянию на 15 декабря свободно 1836 мест).

Купить билеты на 25 декабря (свободно 1769 мест).

Дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут пройти бесплатно. При входе необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Как добраться до биатлонного комплекса «Алмаз»

К сожалению, чиновники минспорта Рязанской области предоставили вариант только для владельцев автомобилей, указав, что биатлонный комплекс «Алмаз» расположен в 16 км от центра Рязани, на 13-м км Солотчинского шоссе, недалеко от экопарка «Поляны».

«Для личного автотранспорта предусмотрены парковки», - сообщило министерство.

Выделение автобусов для желающих посетить соревнования такого уровня, власти не предусмотрели.

Для рязанцев без машин есть два варианта: можно добраться либо на такси, либо на автобусе №22. Отходит от площади Театральной (расписание автобуса). Выйти на остановке «поворот на Варские», она же «Садоводчество», и уже оттуда пешком около двух километров.

Где смотреть Кубок Содружества по биатлону в Рязани 2022

Все гонки Кубка Содружества в прямом эфире будет транслировать Матч ТВ. Спортивный комментатор - Андрей Романов.