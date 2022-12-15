Четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков выступит на Кубке Содружества в Рязани 24 и 25 декабря 2022 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
24 и 25 декабря в Рязани пройдет Кубок Содружества по биатлону – 2022. Место проведения – биатлонный комплекс «Алмаз». Международные соревнования такого уровня будут проводиться в Рязани впервые.
- Александр Логинов;
- Максим Цветков;
- Эдуард Латыпов;
- Антон Бабиков;
- Динара Алимбекова (Белоруссия);
- Антон Смольский (Белоруссия).
Рязанскую область на Кубке Содружества представят Дмитрий Мысев и Артем Смирнов.
24 декабря, суббота
- 10:40 — мужской суперспринт, квалификация;
- 12:10 — торжественная церемония открытия;
- 12:30 — мужской суперспринт, финал;
- 14:10 — женский суперспринт, квалификация;
- 16:00 — женский суперспринт, финал.
25 декабря, воскресенье
- 11:00 — большой масс-старт, 15 км (мужчины);
- 14:00 — большой масс-старт, 12 км (женщины).
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы Максим Цветков выступит на Кубке Содружества в Рязани 24 и 25 декабря 2022 года.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Билеты на международный турнир уже в продаже, их можно приобрести онлайн. Стоимость билетов – 300 рублей.
Купить билеты на 24 декабря (по состоянию на 15 декабря свободно 1836 мест).
Купить билеты на 25 декабря (свободно 1769 мест).
Дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут пройти бесплатно. При входе необходимо предъявить свидетельство о рождении.
К сожалению, чиновники минспорта Рязанской области предоставили вариант только для владельцев автомобилей, указав, что биатлонный комплекс «Алмаз» расположен в 16 км от центра Рязани, на 13-м км Солотчинского шоссе, недалеко от экопарка «Поляны».
«Для личного автотранспорта предусмотрены парковки», - сообщило министерство.
Выделение автобусов для желающих посетить соревнования такого уровня, власти не предусмотрели.
Для рязанцев без машин есть два варианта: можно добраться либо на такси, либо на автобусе №22. Отходит от площади Театральной (расписание автобуса). Выйти на остановке «поворот на Варские», она же «Садоводчество», и уже оттуда пешком около двух километров.
Все гонки Кубка Содружества в прямом эфире будет транслировать Матч ТВ. Спортивный комментатор - Андрей Романов.