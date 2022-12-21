Власти Рязани решили запустить бесплатные автобусы для рязанцев на Кубок Содружества по биатлону

Кубок Содружества по биатлону пройдет с 24 по 25 декабря 2022 года. Фото: администрация Рязани.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области рассказало, что 24 и 25 декабря к биатлонному комплексу «Алмаз», где состоятся международные соревнования — этап Кубка Содружества, пустят бесплатные автобусы.

«Алмаз» находится в 16 километрах от центра Рязани, на 13-м километре Солотчинского шоссе, вблизи экопарка «Поляны».

Транспорт будет отвозить людей утром с площади Театральной и вечером от комплекса по следующему графику:

24 декабря:

- с 8:00 до 10:00 от площади Театральной;

- с 15:30 до 17:30 от биатлонного комплекса.

25 декабря:

- с 8:00 до 10:00 от площади Театральной;

- с 14:30 до 16:30 от БК «Алмаз».

Ранее сообщалось только о наличии парковки для личного автотранспорта, другой возможности добраться до места проведения Кубка Содружества не было.