Александр Логинов покажет мастерскую стрельбу на Кубке Содружества по биатлону в Рязани. Если ему не помешает ветер или другая напасть... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжается продажа билетов на Кубок Содружества по биатлону в Рязани. Международные соревнования в рамках третьего этапа пройдут в Рязани 24-25 декабря 2022 года.

Для привлечения зрителей и болельщиков организаторы установили дополнительные трибуны. Теперь вместо ста человек на трибунах смогут разместиться до 3 тысяч любителей биатлона. Имеются в продаже и билеты.

Купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно на портале rzn.kassy.ru:

- купить билеты на 24 декабря, на квалификацию и финал мужского и женского суперсмпринта (по состоянию на 20 декабря свободно 1427 мест).

- купить билеты на 25 декабря, на большой масс-старт – мужской и женский (свободно 1349 мест).

Билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани стоят 300 рублей. Дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут пройти бесплатно. Правда, при входе необходимо предъявить свидетельство о рождении.

Важный момент, купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно только в электронном виде, по ссылкам, указанным выше. На самом стадион купить билеты нельзя будет.

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