Александр Логинов покажет мастерскую стрельбу на Кубке Содружества по биатлону в Рязани. Если ему не помешает ветер или другая напасть...
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Продолжается продажа билетов на Кубок Содружества по биатлону в Рязани. Международные соревнования в рамках третьего этапа пройдут в Рязани 24-25 декабря 2022 года.
Для привлечения зрителей и болельщиков организаторы установили дополнительные трибуны. Теперь вместо ста человек на трибунах смогут разместиться до 3 тысяч любителей биатлона. Имеются в продаже и билеты.
Купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно на портале rzn.kassy.ru:
- купить билеты на 24 декабря, на квалификацию и финал мужского и женского суперсмпринта (по состоянию на 20 декабря свободно 1427 мест).
- купить билеты на 25 декабря, на большой масс-старт – мужской и женский (свободно 1349 мест).
Билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани стоят 300 рублей. Дети до 14 лет в сопровождении взрослых могут пройти бесплатно. Правда, при входе необходимо предъявить свидетельство о рождении.
Важный момент, купить билеты на Кубок Содружества по биатлону в Рязани можно только в электронном виде, по ссылкам, указанным выше. На самом стадион купить билеты нельзя будет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Расписание Кубка Содружества по биатлону в Рязани и как добраться
Участники Кубка Содружества по биатлону в Рязани
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!