Затраты на проведение Кубка содружества по биатлону в Рязани могут составить 12 млн рублей

Рязанцы смогут увидеть Эдуарда Латыпова в деле.

Суммарные затраты на проведение в Рязани третьего этапа Кубка Содружества по биатлону могут составить около 12 млн рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил бизнесмен Сергей Колесников. По его словам, чтобы подготовить биатлонный комплекс «Алмаз», заключили контракт с компанией, которая организовывала в России чемпионаты и этапы Кубка мира по разным видам спорта.

- Они достроят временные трибуны, увеличив вместимость со 100 до 3 тысяч человек, поставят экраны, дополнительные камеры, обеспечат развлекательную программу. Думаю, суммарные затраты компании составят около 12 млн рублей, - сказал Колесников.

Бизнесмен отметил, что если «Алмаз» попадет в ежегодный календарь российских стартов, он готов задуматься о новых инвестициях в инфраструктуру биатлонного комплекса.

24 и 25 декабря под Рязанью пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Вот, кто будет участвовать в забегах.

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