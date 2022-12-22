Трибуны на 3 тысячи человек для любителей биатлона в Рязани уже готовы. Вот только далеко не все рязанцы смогут пронести на них. Фото: биатлонный комплекс «Алмаз».

Минспорт региона опубликовал список предметов, которые запрещено проносить или провозить с собой на стадион, где пройдет Кубок Содружества по биатлону в Рязани.

Вот список запрещенных предметов:

- оружие любого вида, либо их части, в том числе для самообороны. А также любые баллончики, в том числе аэрозольные;

- взрывные устройства и пиротехнику - сигнальные ракеты, петарды, газовые баллоны и др;

- средства или предметы маскировки, затрудняющие установление личности;

- легковоспламеняющиеся твердые и жидкие вещества, в том числе бытовую химию;

- нацистскую символику, а также материалы оскорбительного и экстремистского характера против различных слоев общества;

- бронежилеты;

- наркотики, психотропные, токсические вещества и их прекурсоры, а также лекарства и шприцы для инъекций. За исключением препаратов, на которые имеются медицинские документы на необходимость в использовании препаратов;

- бутылки, банки, а также стеклянные, пластиковые прозрачные и металлические контейнеры;

- все виды жидкостей любых объемов, парфюмерия, продукты питания, алкогольные напитки;

- любые животные, за исключением собак-поводырей, но при наличии соответствующих документов;

- громоздкие предметы;

- флаги, баннеры, размером более 2х1,5 м, древки к ним (длиной до 1 м), рекламные материалы любого вида, печатная продукция оскорбительного и аморального характера;

- беспилотники;

- профессиональное оборудование для фото и видео. За исключением прошедших аккредитацию представителей СМИ;

- сыпучие вещества любого вида и объема;

- другие предметы и вещества, запрещенные к свободному обороту в России.

Указанный список, а также отсутствие уточняющих комментариев от министерства спорта Рязанской области возмутил многих любителей биатлона. Несмотря на четкое указание, что на Кубок Содружества в Рязани запрещено проносить любую жидкость и еду в любой таре, по-прежнему многие интересуются, можно ли взять с собой термос с горячим чаем, а также бутерброды.

Кроме того, непонятен критерий, по которому организаторы определяют «профессиональное оборудование для фото и видео». К настоящему моменту ни минспорт, ни администрация биатлонного комплекса пояснений не дали.

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