«Город я найду с кем посмотреть, если мы дойдем по неубранным улицам». Губерниев ответил на приглашение Росляковой показать ему «красивую Рязань»

Дмитрий Губерниев хорошо отозвался о Рязани и рязанцах, но не о чиновниках. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой на ее приглашение «показать красивую Рязань».

«Спасибо, конечно, но где тут про уборку снега на тротуарах Рязани? Город прекрасный, люди замечательные, чиновники так себе. Город я найду с кем посмотреть, если мы дойдем по неубранным улицам», - написал комментатор.

Ранее Губерниев раскритиковал мэрию за непроходимые дороги в центре Рязани, сняв на видео один из дворов на Первомайском проспекте. В ответ же получил приглашение увидеть «красивую Рязань» от Анны Росляковой, первого заместителя председателя правительства региона.

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