Глыбы льда и кучи снега. Как выглядят рязанский двор и дорога, куда не смог попасть Дмитрий Губерниев

«Дорога Губерниева» во двор дома №60 по Первомайскому проспекту.

Вечером 22 декабря спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время прогулки по центру Рязани столкнулся с проблемой – тротуары завалены снегом, а дороги во льду и в ямах.

«Первомайский проспект, 60... Непростая ситуация, вот он дом, вот дорога. Не скажу, что бессмысленная [дорога], но точно беспощадная, точно беспощадная дорога в этом дворе. Так, преодолеваем, друзья, преодолеваем... Ни черта мы тут не преодолеваем», - с сожалением произнес комментатор и выключил видеозапись на телефоне, а потом раскритиковал работу рязанской мэрии (смотреть видео).

Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова поздно ночью отреагировала на критику звездного комментатора, предложив ему посмотреть «красивую Рязань».

Комментатор за приглашение поблагодарил, но отметил, что город он найдет с кем посмотреть, «если мы дойдем по неубранным улицам».

К полудню 23 декабря двор дома №60 по Первомайскому проспекту по-прежнему во льду, сугробах и огромных ямах, наполненных лужами… Отметим, что двор находится в ведении управляющей организации ООО «УО Техрембытсервис».

Рязанцы осторожно пробираются между луж по гололедице.

Примерно здесь Дмитрий Губерниев понял, что преодолеть рязанскую дорогу у него не получится.

Снег, лед, ямы и лужи встретили звездного комментатора в центре Рязани.

Отвечает за состояние двора на Первомайском проспекте, 60 ООО «УО Техрембытсервис».

Вид на двор дома №60 по Первомайскому проспекту со стороны улицы Вокзальной.

Не убирают снег и лед не только во дворах, но и в непосредственной близости. Все тот же Первомайский проспект в центре Рязани.