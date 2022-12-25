«Я никогда не стрелял чисто, такое у меня впервые». Роман Еремин выиграл масс-старт на Кубке Содружества по биатлону в Рязани

После последнего рубежа Роман Еремин ушел в отрыв. Никто так и не смог его догнать.

25 декабря завершился третий этап Кубка Содружества по биатлону в Рязани. Итоги последнего дня соревнований. В большом масс-старте среди мужчин бежал 41 спортсмен, не было двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Логинова. Как отметили организаторы, решил взять передышку.

Что касается самого забега, то долгое время лидировал Антон Бабиков. После безупречной стрельбы лежа, он трижды в сумме промахнулся в стойке. В итоге – девятое место.

Победу праздновал 25-летний мастер спорта Казахстана, но выступающий за сборную России Роман Еремин. Ни одного промаха и солидная скорость, оставили позади еще одного россиянина Василия Томшина, а также белоруса Никиту Лобастова.

Антон Смольский занял 4 место, но на следующем этапе в родной Белоруссии будет все равно выступать в желтой майке лидера.

К слову, идеально среди всех биатлонистов отстреляли только трое, к компании Еремина и Томшина по этому показателю присоединился Дмитрий Иванов из Ханты-Мансийска, но не самый высокий темп отбросил его на 20 место.

- Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне, и впервые я закрыл все мишени на четырех рубежах. Я никогда не стрелял чисто, такое у меня впервые, - признался Роман Еремин в микст-зоне после финиша.

Слева направо: Василий Томшин, Роман Еремин, Никита Лобастов - призеры Кубка Содружества по биатлону в Рязани.

В женском масс-старте победу праздновала спортсменка из Белоруссии Динара Алимбекова, на втором и третьем местах расположились россиянки Виктория Сливко и Татьяна Дербушева.

Динара Алимбекова - первая в масс-старте на Кубке Содружества в Рязани.

После забега олимпийская чемпионка Динара Алимбекова призналась, что если бы в масс-старте она не выиграла, то не расстроилась бы, так как знала, что выложилась она все равно на полную.

Тамара Дербушева из Свердловской области понимает, что бронза Кубка Содружества в Рязани от нее не уйдет.

Женская радость... Слева направо Динара Алимбекова, Виктория Сливко и Тамара Дербушева.

Лариса Куклина из Тюмени заняла шестое место, но по персональным болельщикам и поддержке трибун, наверняка лучшая.

Как прошел первый день Кубка Содружества по биатлону в Рязани (читать подробнее).