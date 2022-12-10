Глава СК России Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об обрушении дома в Рязани

Разбор завалов завершили уже через несколько часов после ЧП - в ночь на 10 декабря. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об обрушении жилого дома в Рязани. В двухэтажке на улице Пушкина вечером 9 декабря произошел взрыв (предположительно, бытового газа). В результате рухнули потолочные перекрытия, пострадали два человека.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту случившегося: провели осмотр места происшествия, опросили всех жильцов дома, изъяли фрагменты газовых труб, газовое оборудование. Кроме того, назначены экспертизы - судебно-медицинские и пожарно-техническая.

Следующим шагом как раз станет расследование в рамках уголовного дела, которое Александр Бастрыкин поручил возбудить руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину. О том, какие обстоятельства уже установлены, Никешкин должен доложить лично.

«Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - отметили в СК России.

Уголовное дело впоследствии возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, людей из-под завалов (из разбор уже завершен) извлекли через полтора часа после первого сообщения о ЧП с помощью поисковых собак. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Утром 10 декабря началось обследование несущих конструкций, по итогам которого местные власти примут решение по поводу восстановительных работ.

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