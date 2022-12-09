Пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Рязани искали с помощью поисковых собак

Поисковые собаки помогали сотрудникам МЧС искать людей под завалами. Фото: пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Для поиска пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина в Рязани привлекали поисковых собак. Это видно из видео, опубликованного региональным Управлением МЧС по Рязанской области.

На кадрах четвероногие поисковики обнюхивают завалы двухэтажного здания, обрушившегося из-за взрыва газа. Ранее сообщалось, что из-под обломков спасли двоих мужчин – 20 и 29 лет, их госпитализировали в БСМП.

Взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани произошел около 18.00 часов 9 декабря. В результате обрушились две квартиры. О погибших не сообщается. В ликвидации последствий взрыва газа, по информации областного МЧС, задействованы 57 человек и 20 единиц техники. В качестве одной из версий произошедшего называется взрыв самогонного аппарата, в настоящее время эта версия рассматривается как наиболее вероятная. Жильцы пострадавшего дома переночуют в пункте временного размещения во Дворце Молодежи.