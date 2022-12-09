В результате взрыва газа в Рязани госпитализированы два человека.

Около 6 часов вечера 9 декабря в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани обрушилась стена. По информации губернатора Павла Малкова, предварительная версия – детонация бытового газа.

«В настоящее время известно о двух пострадавших, их направили в БСМП», - сказал глава региона.

Ранее источник в экстренных службах рассказал КП-Рязань, что из-за взрыва газа под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, спецслужбы, полиция и скорая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!