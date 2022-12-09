В результате взрыва газа в Рязани госпитализированы два человека.
Около 6 часов вечера 9 декабря в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани обрушилась стена. По информации губернатора Павла Малкова, предварительная версия – детонация бытового газа.
«В настоящее время известно о двух пострадавших, их направили в БСМП», - сказал глава региона.
Ранее источник в экстренных службах рассказал КП-Рязань, что из-за взрыва газа под завалами могут находиться люди.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, спецслужбы, полиция и скорая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!