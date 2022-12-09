В МЧС подтвердили, что разрушения в жилом доме в Рязани мог спровоцировать самогонный аппарат. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Разрушения в жилом доме 47к2 на улице Пушкина в Рязани действительно мог спровоцировать самогонный аппарат. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, эта версия рассматривается как наиболее вероятная.

«По предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты», - рассказал официальный представитель ведомства.

Ранее, ссылаясь на экстренные службы, СМИ уже сообщали о взрыве самогонного аппарата. К столь разрушительным последствиям, по-видимому, привело взаимодействие с бытовым газом. Установление точных причин произошедшего тем временем продолжается.

В результате ЧП из-под завалов спасены два человека — 20 и 29 лет. Обрушились две квартиры. В ликвидации последствий, по последней информации, задействовано 57 человек и 20 единиц техники.