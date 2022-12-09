В результате взрыва бытового газа в Рязани частично обрушился жилой дом

В результате взрыва бытового газа в Рязани произошло частичное обрушение жилого дома.

Вечером в пятницу, 9 декабря, в Рязани в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина произошел взрыв бытового газа и последующее частичное обрушение здания

«Под завалами могут находиться люди», - отметил источник в экстренных службах.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Работают спецслужбы, медики, полиция и сотрудники МЧС. Там же находится губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона в своем telegram-канале о ЧП сообщил следующее:

- По предварительной данным, причина происшествия – детонация бытового газа. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП (Больница скорой медицинской помощи – Ред.). Это 20-летний и 29-летний мужчины.

Рядом с оцеплением скопилось довольно большое количество людей. Говорят они примерно одно и тоже.

- Хлопнуло, вышли посмотреть.

Место ЧП оцеплено.

Дом отключен от электроснабжения. Вопрос, где проведут ближайшую ночь жильцы, решается - людей готовят отвезти в пункт временного размещения.