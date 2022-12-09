МЧС подтвердило, что обрушение дома в Рязани могло спровоцировать ЧП с самогонным аппаратом.

Из-под завалов жилого дома в Рязани извлекли двух человек. Обоих госпитализировали.

Вечером 9 декабря в Рязани, в тихом дворике на улице Пушкина раздался взрыв. Обрушились перекрытия угловых квартир одного из подъездов двухэтажного жилого дома. Под завалами оказались люди. Пожара не было.

Помогли поисковые собаки

Информация о хлопке (предположительно, произошла детонация бытового газа) поступила в МЧС в 17:33. Спустя примерно полтора часа в ведомстве сообщили, что из-под груды кирпичей и кусков деревянных перекрытий (дому 64 года) извлекли двух человек... живыми! Сделать это удалось с помощью поисковых собак.

В итоге госпитализированы мужчины в возрасте 20 и 29 лет. Известно, что у одного из них диагностировано сотрясение головного мозга и легкие травмы, состояние удовлетворительное. У второго травмы более серьезные, в том числе ожоги, и его состояние оценивается как тяжелое.

Людей под завалами обнаружили с помощью поисковых собак.

Обе квартиры - съемные

Весьма вероятно, что больше в результате ЧП никто не пострадал. Как КП-Рязань рассказали соседи молодых людей, оба они квартиросъемщики, жили одни. Тесно с ними никто из наших собеседников - в основном, людей почтенного возраста - не общался.

На место событий вместе в экстренными службами весьма оперативно подоспели представители областного правительства и местной администрации. Комментировал губернатор Павел Малков:

- Судьба дома будет решена, когда завершится его обследование. Я думаю, это вопрос ближайших дней. Все решения будем принимать в максимально сжатые сроки. Сейчас первая задача - это обеспечить безопасность жителей. На месте работают все необходимые службы. Сотрудники МВД оцепили периметр и обеспечат охрану имущества, - рассказал глава региона журналистам.

Судьбу дома решит обследование конструкций. О его результатах власти обещают сообщить в ближайшие дни.

Пункт временного размещения для тех, у кого не нашлось возможности остаться у родных и друзей, организовали в рязанском Дворце Молодежи. Желающих пока оказалось четверо. Глава администрации Рязани Елена Сорокина пообещала, что в дальнейшем всем пострадавшим окажут материальную помощь.

Эвакуированных людей первоначально поместили в автобус. Кто-то потом поехал к родным и друзьям, кто-то - в пункт временного размещения. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

«Дверь завалена, а через щелочку - запах газа»

В теплом автобусе, куда изначально поместили эвакуированных жителей дома, КП-Рязань удалось поговорить с несколькими из них. По словам жительниц соседнего подъезда, хлопок был очень сильным, все в квартирах затряслось, задребезжали стекла. Рязанец Игорь Ельцов из того же подъезда, где произошел взрыв, рассказал, что входная дверь в его квартиру оказалась заблокирована:

- Когда все произошло, выйти не могли, дверь была завалена, только щелка осталась. И запах газа через нее пошел. Но минут через пять ребята из МЧС нас вытащили. Тогда еще не знали о последствиях, а уже когда вышли, увидели, что нет угла дома, - поделился мужчина.

По периметру выставлено оцепление. Пока проводятся все необходимые мероприятия, посторонних к дому допускают. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Взрыв из-за самогонного аппарата?

Несмотря на то, что спасатели еще работали, людям все же разрешили вернуться в дом и забрать необходимые вещи. То есть угроза дальнейших разрушений минимальна.

Что касается причин произошедшего, то к детонации бытового газа мог привести инцидент с самогонным аппаратом. По крайней мере, эту версию МЧС рассматривает как наиболее вероятную:

- По предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты, - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

МЧС подтвердило, что обрушение дома в Рязани могло спровоцировать ЧП с самогонным аппаратом.

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