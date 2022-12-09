На место взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Рязани выехали сотрудники СК

На место взрыва газа в жилом доме в Рязани выехали сотрудники СК. Фото: пресс-служба МЧС по Рязанской области.

Сотрудники Следственного комитета России по Рязанской области выехали на место взрыва газа в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани, где в результате детонирования газовоздушной смеси частично обрушились перекрытия квартир и пострадали два человека, сообщает пресс-служба ведомства.

- Сотрудники следственного управления СК России по Рязанской области выехали для производится осмотра места происшествия и проведения иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.

Жилой двухэтажный дом в рязанской Горроще частично обрушился в результате взрыва газа вечером 9 декабря. На месте происшествия работают 57 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Основной причиной произошедшего выдвигают версию взрыва самогонного аппарата. По предварительной информации МЧС, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты.