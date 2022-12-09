В Рязани вводят режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина

В Рязани вводят режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме. Фото: МЧС России по Рязанской области.

Власти Рязани вводят режим ЧС муниципального масштаба из-за взрыва газа в двухэтажном жилом доме №47 корпус 2 по улице Пушкина. Об этом в пятницу, 9 декабря, объявила в соцсети глава администрации Елена Сорокина.

- Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям вводим режим ЧС, - написала градоначальница.

Она пояснила, что режим ЧС в областном центре вводится для того, чтобы выделить деньги на восстановление пострадавшего дома. Документ оперативно готовится соответствующими подразделениями мэрии.

Взрыв в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина произошел примерно в 18.00 пятницы, 9 декабря. В результате частично обрушились перекрытия, повреждены две квартиры. Из-под завалов удалось извлечь двоих пострадавших. К поиску, помимо сотрудников МЧС, привлекали и специально обученных собак. Основной версией произошедшего называется взрыв самогонного аппарата в одной из квартир дома. На место происшествия выехали следователи СК.