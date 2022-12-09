Из-под завалов дома, где произошел взрыв газа спасли двух человек

Из-под завалов удалось спасти двух мужчин.

Из-под завалов жилого дома на улице Пушкина в Рязани, где вечером 9 декабря произошел взрыв бытового газа, спасли двоих мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Рязанской области. Одному из них 20 лет, второму 29 лет – оба госпитализированы. Есть ли под завалами еще люди - пока не известно.

Также в ведомстве уточнили, что всего из здания эвакуировали семь человек. Ближайшую ночь они точно проведут в пунктах временного размещения.

Вот что нам рассказали жильцы пострадавшего подъезда:

- Хлопок был сильный. Дверь в коридор попробовал открыть – не открывается. Завалило. Небольшая только щелка была – сантиметров десять. И запах газа оттуда пошел. Мы дверь закрыли, открыли окно. Минут через пять МЧС уже подъехали. Расчистили выход и помогли выбраться.

На месте ЧП находится глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что людей подставят в пункт временного размещения во Дворце Молодежи. В дальнейшем всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.