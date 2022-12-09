Жильцов дома в Рязани, где произошел взрыв газа, разместят во Дворце Молодежи

Для перевозки жильцов пострадавшего от взрыва дома подготовили два автобуса. На месте с людьми общается глава администрации Елена Сорокина.

Пункт временного размещения для жильцов дома 47к2 на улице Пушкина в Рязани, где вечером 8 декабря произошел взрыв, развернули во Дворце Молодежи. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

В ПВР людей доставят на автобусах. Из квартир, куда можно безопасно попасть, жильцам разрешили забрать необходимые вещи. По поводу возможности восстановления и дальнейшей эксплуатации дома, как сообщил губернатор Павел Малков, решение будет принято по результатам обследования.

«В дальнейшем всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», - отметила Елена Сорокина.

Позже в МЧС сообщили, что в ПВР по состоянию на 20:00 разместили четырех человек.