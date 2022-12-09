Частичное обрушение двухэтажного дома на улице Пушкина в Рязани 9 декабря.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва бытового газа в двухэтажке на улице Пушкина в Рязани.

«Оба пострадавших – мужчины 29 и 20 лет. У одного из них сотрясение головного мозга и легкие травмы, у другого – ожоги. Он находится в тяжелом состоянии», - сказал Малков.

Десять человек – жителей обрушенного дома уже разместили в ПВР во Дворце молодежи. Для них подготовили все условия.

9 декабря около 18:00 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани обрушилась стена. По информации губернатора Павла Малкова, предварительная версия – детонация бытового газа. К настоящему времени известно о двух пострадавших, их госпитализировали в БСМП (читать подробнее).

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