Житель обрушенного от взрыва газа дома в Рязани: Выйти не могли, дверь завалена, только щелка осталась. И запах газа

Житель обрушенного дома от взрыва газа в Рязани рассказал, как выбрался из-под завалов.

Жителей дома по улице Пушкина в Рязани, где произошел взрыв бытового газа, эвакуируют для последующего размещения в ПВР. Для этого власти направили к месту происшествия несколько автобусов.

- Когда все произошло, выйти не могли, дверь была завалена, только щелка осталась. И запах газа пошел. Но минут через пять ребята из МЧС нас вытащили. Тогда еще не знали о последствиях, а уже когда вышли, увидели, что нет угла дома, - рассказал КП-Рязань житель квартиры №10 Игорь.

По словам мужчины, он не знает, кто жил в квартире, где произошел взрыв, «люди там постоянно менялись».

Около 6 часов вечера 9 декабря в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина в Рязани обрушилась стена. По информации губернатора Павла Малкова, предварительная версия – детонация бытового газа. К настоящему времени известно о двух пострадавших, их госпитализировали в БСМП (читать подробнее).