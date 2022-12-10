«Еще до взрыва по стене шла трещина»: жильцы обрушившегося дома пишут губернатору в соцсетях

Жильцы пострадавшего от взрыва дома начали просить губернатора Павла Малкова о расселении.

Пользователи соцсетей, представляясь жильцами дома 47к2 по улице Пушкина в Рязани, начали обращаться к губернатору Павлу Малкову. Поводом стал пост, в котором глава региона допустил вариант с восстановлением двухэтажки, пострадавшей от взрыва вечером 9 декабря.

«Утром приступим к обследованию несущих конструкций и определению сроков восстановительных работ», - написал Малков, сообщая о завершении разбора завалов.

Пришедшие в комментарии люди просят о расселении дома.

«Еще до взрыва по стене уцелевшего первого подъезда от крыши до первого этажа идет трещина. Удивительно, как после такого мощного взрыва (дом просто “подбросило”), мы уцелели. (...) Надеемся на настоящую экспертизу и расселение жильцов!» - говорится в одном из комментариев.

Другая женщина пишет, что до ЧП пыталась добиться признания дома аварийным:

«Что нужно для того, чтобы признать дом аварийным? О какой реконструкции может идти речь? Как мы вернёмся в такой дом? Мы должны ждать следующую трагедию в этом забытом всеми инстанциями доме? Я бьюсь постоянно со всеми инстанциями, чтобы добиться хоть чего-то», - возмутилась рязанка.

Напомним, у доме на улице Пушкина обрушились перекрытия двух угловых квартир. Госпитализированы два человека. Один из них в тяжелом состоянии.