Малков сообщил о завершении разбора завалов после взрыва газа в рязанской двухэтажке

Разбор завалов после взрыва газа в доме на улице Пушкина в Рязани завершен.

В Рязани завершен разбор завалов после взрыва газа в доме на улице Пушкина. Новых пострадавших не обнаружено. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Таким образом, в результате ЧП пострадали два человека. Госпитализированы мужчины в возрасте 20 и 29 лет. Один из них, как стало известно ранее, в тяжелом состоянии.

Глава региона подтвердил, что пункте временного размещения находятся шесть человек. Только организован он не во Дворце Молодежи, а в центре социального обслуживания «Семья». Остальные жильцы остались у родственников и друзей.

«Утром приступим к обследованию несущих конструкций и определению сроков восстановительных работ», - добавил Павел Малков.