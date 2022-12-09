В жилом доме в Рязани взорвался газ. На месте происшествия продолжают работать силовики и спасатели.

Вечером 9 декабря 2022 года в Рязани взорвался газ в жилом двухэтажном доме на улице Пушкина. Детонация газа – это предварительная версия, которую озвучил губернатор Павел Малков.

В результате взрыва газа в Рязани частично обрушили межкомнатные перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. Говоря проще, рухнула угловая часть дома.

По данным, которые озвучил глава региона, известно о двух пострадавших. Это мужчины – 20 и 29 лет. Один из них с ожогами находится в тяжелом состоянии, у другого – сотрясение мозга и легкие травмы. Обоих госпитализировали в БСМП.

Причины взрыва газа в доме на улицы Пушкина в Рязани

По предварительной информации, воспламенилась парогазовоздушная смесь от открытого источника огня в районе газовой плиты. Вполне возможно, что речь идет о взрыве самогонного аппарата. К столь разрушительным последствиям, по-видимому, привело взаимодействие с бытовым газом.

На улице Пушкина продолжают разбирать завалы.

Кто жил в квартире дома, где взорвался газ

Жителей дома №45 корпус 2 по улице Пушкина в Рязани, где произошел взрыв газа, эвакуировали для последующего размещения в ПВР. Для этого власти направили к месту происшествия несколько автобусов.

- Когда все произошло, выйти не могли, дверь была завалена, только щелка осталась. И запах газа пошел. Но минут через пять ребята из МЧС нас вытащили. Тогда еще не знали о последствиях, а уже когда вышли, увидели, что нет угла дома, - рассказал КП-Рязань житель квартиры №10 Игорь.

По словам мужчины, он не знает, кто жил в квартире, где произошел взрыв, «люди там постоянно менялись».

Собаки в поисках пострадавших и режим ЧС

Для поиска пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на улице Пушкина в Рязани привлекали поисковых собак. Четвероногие поисковики обнюхивают завалы, чтобы найти людей, которые могут находиться по завалами.

Тем временем глава администрации Рязани Елена Сорокина ввела режим ЧС Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям вводим режим ЧС муниципального уровня. Сделано это для того, чтобы выделить деньги для восстановления пострадавшего дома.

По факту взрыва газа в Рязани прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжал первый зампрокурора Рязанской области Никита Зубко.

Во время проверки оценят действия должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, а также, насколько соблюдалось законодательство о безопасности эксплуатации газового оборудования.

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