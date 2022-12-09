Вечером 9 декабря в одном из домов Горрощи в Рязани взорвался газ. Фото: 7новостей.

Вечером 9 декабря в двухэтажном жилом доме, расположенном в Горроще, произошел взрыв бытового газа. Об этом КП-Рязань сообщил источник в экстренных службах.

«Под завалами могут находиться люди», - отметил собеседник.

В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, медики, полиция и сотрудники МЧС. Подробности происшествия уточняются.

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