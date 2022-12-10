После взрыва в рязанской двухэтажке и поручения Бастрыкина СК возбудил уголовное дело

После взрыва в рязанской двухэтажке и поручения Бастрыкина СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело.

СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело об обрушении двухэтажного дома на улице Пушкина в Рязани. 9 декабря из-за взрыва рухнули потолочные перекрытия и внешняя стена, пострадали два человека.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после поручения главы СК России Алексанра Бастрыкина. Расследование поручено Железнодорожному межрайонному следственному отделу, сотрудники которого ранее проводили процессуальную проверку.

Как сообщалось ранее, следователи изъяли фрагменты газовых труб и газовое оборудование пострадавших квартир. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.