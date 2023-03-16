«Какое-то вымогательство». Защита Никиты Филимонова, сбившего ребенка, оспаривает его вину и компенсацию в пользу родителей

Первое заседание по апелляции на приговор Никите Филимонову состоялось 15 марта.

15 марта в Рязанском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор Никите Филимонову по уголовному делу о смертельном ДТП. Сын бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова, признанный виновным в гибели 10-летнего мальчика, получил 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить родителям ребенка 500 тыс. рублей.

Гособвинение изменило свою позицию, запросив для Филимонова-младшего 2 года 8 месяцев лишения свободы. Представитель прокуратуры попросила изменить приговор в части смягчающих обстоятельства, исключив пункт о добровольном оказании помощи потерпевшему. Отсюда и дополнительные два месяца.

Защита осужденного, в свою очередь, просит приговор отменить и вернуть уголовное дело прокурору. По мнению адвоката Андрея Агапова, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Он еще раз подверг сомнению результаты экспертиз и следственных действий из-за имевшихся, на его взгляд, ошибок и процессуальных нарушений. Представитель потерпевших и гособвинитель впоследствии парировали, что все упомянутые Агаповым обстоятельства рассматривались первой инстанцией и получили надлежащую оценку в приговоре.

Агапов напирал на техническую невозможность у Филимонова избежать ДТП и пытался убедить суд в недоказанности того факта, что к такой ситуации привели именно действия водителя. Тогда как, по версии следствия, Филимонов ехал в темное время суток по улице Новоселов с превышением скорости (почти 100 км/ч), а лобовое стекло его Volkswagen было затонировано пленкой светопропускаемостью 33% (за нее Филимонову, кстати, прилетали штрафы).

Октябрьский районный суд ранее пришел к выводу, что при соблюдении Филимоновым ПДД выполнялось бы условие, при которым ребенок успел бы покинуть опасную зону. За это защита оценивает приговор как основанный на предположениях.

Самым острым моментом заседания стала дискуссия вокруг денежной компенсации родителям мальчика. Дело в том, что вскоре после ДТП глава семейства Сергей Гришин принял от Никиты Филимонова 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. С решением первой инстанции выплатить еще полмиллиона Филимонов не согласился.

При обращении в облсуд потерпевшие поначалу материальные требования кратно увеличили (до 5 млн рублей каждому), но еще до перехода к судебному следствию они, отвечая на вопрос судьи, фактически отказались от этих требований. Объясняется и то, и другое просто - эмоциональным состоянием родителей.

- На первом судебном заседании потерпевший Гришин подтвердил, что моральный вред возмещен в полном объеме. (…) Я считаю, что в данном случае потерпевшие злоупотребляют свои правом. Хотя смерть человека ничем нельзя измерить, но в данном случае есть закон, есть судебная практика. Ваша честь, я вам скажу, что 3 млн — это редкая сумма, - произнес Агапов, сославшись на свой опыт участия в уголовных делах о ДТП.

Вместе с тем адвокат подчеркнул, что Филимонов предложил деньги добровольно.

- Сейчас возникли еще по 5 млн рублей (на них-то Гришины в итоге настаивать и не стали — Ред.). Не хочу никого обижать, но у меня.... Другого слова подобрать не могу, какое-то вот вымогательство что ли с Филимонова вот этих вот денег. Просто в данном случае потерпевшие могли указать любую сумму, сказать там 5 миллионов рублей потрачено на похороны, 10 миллионов, и что, суд бы удовлетворил? - сказал адвокат, но судья его прервал и сделал замечание за некорректное высказывание.

Сам Никита Филимонов выступать не стал. Так как суду потребуется дополнительное время на изучение материалов дела, следующее заседание по апелляции назначили на 29 марта.

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