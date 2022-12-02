«Я мажор? Да что вы знаете?!» Публикуем полностью последнее слово сына бывшего вице-губернатора Филимонова, сбившего насмерть ребенка

Выступая на заседании в Октябрьском районном суде 2 декабря, Никита Филимонов попросил не лишать его свободы.

2 декабря в Октябрьском районном суде Рязани состоялось заседание по делу о ДТП на улице Новоселов, в котором погиб 10-летний мальчик. В нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть ребенка, обвиняется Никита Филимонов - сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова. Суд заслушал его последнее слово.

Напомним, 13 марта 2020 года Volkswagen Polo Филимонова напротив дома 40а по улице Новоселов сбил юного пешехода, который перебегал через дорогу в месте, где не был оборудован переход. При этом, по версии следствия, водитель двигался со скоростью гораздо выше разрешенной. В материалах дела говорится, что не превысь Филимонов скорость, это позволило бы мальчику покинуть опасную зону. Гособвинитель приводил еще несколько фактов (ненормативная тонировка лобового стекла, видимость в темное время суток и т. д.) в пользу того, что именно из-за действий автомобилиста стало невозможно избежать столкновения и трагических последствий. Сторона защиты эти выводы оспаривает, и, главным образом, ставит под сомнение результаты проведенных в ходе следствия экспертиз (читать подробнее).

Роковое ДТП случилось 13 марта 2020 года напротив дома 40а по улице Новоселов в Рязани.

Никита Филимонов обратился к суду с последним словом. КП-Рязань полностью сохраняет его текст со всеми возможными лексическими помарками:

«Для начала я хочу принести родственникам еще раз свои извинения. Все моральные и материальные затраты моя семья возместила в полном объеме, который был затребован у нас, о чем в деле имеется расписка главы семьи Гришина (Сергей Гришин, отец жертвы ДТП - Ред.). Обращаю еще раз внимание, что я не превышал скорость до 99 км/ч. Экспертизы не подтвердили это. Они составлены с грубыми нарушениями установленных законом процедур. Да, несовершеннолетний ребенок, если говорить в человеческом плане, нарушив правила дорожного движения, не виноват. Его не воспитали в семье, поэтому семья должна нести свою ответственность. Высказывания со стороны обвинения о моем поведении являются субъективными (ранее представительница прокуратуры, зачитывая позицию, заявляла, что вместо раскаяния видит у подсудимого «только желание уйти от ответственности» - Ред.).

Пресса, которая пишет, что я мажор, да что вы знаете?! На свою машину я работал сам: зарабатывал в военном госпитале, после занятий в выходные дни я мыл полы (Никита Филимонов учился в Рязанском государственном медицинском университете - Ред.). В деле имеются характеристики, достаточно хорошие. Люди, которые их писали, наблюдали за мной многое количество времени. Поэтому... Не знаю.

Ни о каком множественном нарушении ПДД речи идти не может. За три года у меня всего шесть штрафов, один из которых за превышение скорости. Один!

Прозвучавшее обвинение в адрес моих родителей необъективны также. Никакое условие свое никто не выполнил. А под Новый год появилась статья, и подпись там, кто интервью давал, был господин Гришин (по-видимому, имеется в виду статья о ДТП с упоминанием Никиты Филимонова, вышедшая 30 декабря 2020 года у интернет-издания Vidsboku; недовольство этой статьей мать Филимонова якобы высказала Ольге Гришиной, матери погибшего мальчика, в телефонном разговоре (последняя описывала это как «истерику») - Ред.).

Мои родители - самые лучшие, а я - самый лучший для них сын. Я прошу суд не лишать меня свободы. У моей мамы серьезное заболевание (далее озвучивается диагноз), она может лишиться зрения в любой момент. Мне тоже требуется лечение. Одно лечение потому что прошло неудачно, моя операция на колене. И другое - это заболевание, связанное с сердцем. Именно поэтому я не смог дать последнее слово в прошлый раз. Это я могу все подтвердить заключениями врачей. Стрессовые ситуации просто усугубили это все. И, заканчивая свое последнее слово, я еще раз хочу обратиться к родителям и попросить у них прощения», - сказал Филимонов.

Когда суд вновь перешел к репликам сторон, а представитель прокуратуры еще раз зачитала позицию обвинения (см. ниже), слово взяла Ольга Гришина. Ее речь мы тоже сознательно приводим с минимальной редакторской правкой:

«Выступая с речью, Никита Сергеевич акцентировал внимание на том, что повторно приносит извинения. Еще раз, повторно, возвращаюсь к своей речи [произнесенной] год с лишним назад и говорю, что мне лично Никита Сергеевич не приносил извинений. Это первое.

Второе. Он [Филимонов] заявил о том, что мы недостаточно правильно воспитали нашего ребенка. Я думаю, что не Никите Сергеевичу судить о том, насколько грамотно мы воспитали ребенка, потому что он не состоит в браке, не имеет детей. Оценивать степень воспитания нашего ребенка он не имеет никакого права. Апеллируя ему в обратном, могу сказать, что его родители тоже в недостаточной степени правильно воспитали, да? Потому что он не умеет... То есть ему позволено нарушать ПДД и двигаться в городе со скоростью более 60 км/ч.

Говорить, что наш ребенок неправильно воспитан... Позиция адвоката тоже была озвучена. Вы не знаете, каким был Ярослав, совсем не знаете. У меня на тот момент было трое детей. Все они для меня... Вот если три пальца отрезать на руке, какой будет больней? Все будут [болеть] одинаково. Естественно, потеря Ярослава... Потеряю я дочь, сына, третьего сына - разницы нет. Я понимаю родителей Никиты - он у них один. А у меня трое, и разницы нет в этом.

Ярослав был очень интересным ребенком. В свои 10 лет он знал о Великой Отечественной войне столько, что некоторые взрослые об этом не знают. Он занимался спортом, был активистом в школе, учился хорошо, участвовал на многих олимпиадах. Все учителя о нем отзывались [хорошо], весь двор о нем отзывается... Очень много людей, которые сожалеют о его потере.

Я до сих пор не знаю, почему он там оказался. Потому что он всегда переходил дорогу там, где надо, и говорил об этом мне, папе, другим людям.

Говоря о моральной компенсации, которую получил мой супруг, - изначально он знал прекрасно, что я была против (вскоре после ДТП Сергей Гришин принял от Никиты Филимонова под расписку 3 млн рублей, отказавшись от претензий; дело было прекращено, но затем возвращено на доследование прокуратурой - Ред.). На протяжении следствия, года с лишним, я не заявляла о моральной компенсации. Мы не представляли в суд документы медицинского характера. Прошло 2 года и 8 месяцев с тех пор, как нет Ярослава. Как пошатнулось состояние нашего здоровья - мое, мужа, сына, дочери, - никто не знает. Мы не стали опускаться до этого и представлять каждую бумажку, чтобы показать: вот, смерть нашего ребенка повлекла такие-то последствия. Поверьте, они тоже далеко не хорошие.

В связи с тем, что до сих пор мне не были принесены извинения, мной принято решение о заявлении моральной компенсации.

Ваша честь, вы будете выносить приговор, и какой будет срок, такой мы и примем. Но я считаю, что срок, заявленный прокурором, [недостаточен]. Это мое субъективное мнение», - высказалась Ольга Гришина.

После последнего слова Никиты Филимонова позиция прокуратуры немного изменилась. Если ранее гособвинитель просил приговорить его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, то теперь, с учетом извинений и сведений о здоровье (справки приобщены), этот срок сократился до 2 лет 4 месяцев. Что касается компенсации морального вреда, прокуратура просит взыскать с Филимонова 250 тыс. рублей для каждого потерпевшего, которыми признаны родители мальчика (в совокупности 500 тыс. рублей).