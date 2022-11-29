Сын бывшего вице-губернатора Никита Филимонов не признал вину в ДТП, в котором погиб ребенок

Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова - Никита Филимонов не признал вину в ДТП, в котором погиб ребенок.

Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области (ныне председателя Счетной палаты Рязани) Сергея Филимонова – Никита Филимонов не признал вины в смертельном ДТП. В результате дорожного происшествия 13 марта 2020 года его Volkswagen сбил 10-летнего мальчишку на улице Новоселов.

«Филимонов не признал свою вину в смертельном происшествии – ни в ходе следствия, ни на заседаниях суда», - сообщает подробности «ВидСбоку». В ходе последнего заседания сын председателя городской Счетной палаты отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя и своих родственников.

28 ноября прокурор озвучила информацию, согласно которой Филимонов-младший неоднократно нарушал ПДД:

- в 2017 году — не уступил дорогу;

- в 2018 году — превысил скорость от 20 до 40 км/ч от предусмотренной;

- в 2019 году — четыре штрафа, в том числе за тонировку.

Последний штраф за тонированные стекла Филимонов получил 8 марта 2020 года, за пять дней до смертельного ДТП.

Прения сторон назначены на 30 ноября.

Отметим, что адвокат зачитал в суде протокол допроса от 28 июня 2020 Филимонова-младшего. Тогда сын чиновника указал, что ехал по городу с разрешенной скоростью 60 км/ч (в материалах дела имеются экспертизы, которые указывают на скорость более 90 км/ч – Ред.). Перед его машиной на правой полосе был автомобиль, который выезжал, сдавая назад. Филимонов якобы перестроился влево, чтобы объехать его, и в этот момент на дорогу выскочил ребенок.

Только после трагедии и представления прокуратуры мэрия сделала на указанном участке пешеходный переход.

В октябре 2022 года депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн назвал ситуацию с расследованием уголовного дела в отношении Никиты Филимонова «беспредельной». Все дело в работе рязанской полиции, которая трижды пыталась закрыть дело, но прокуратура каждый раз отменяла постановления.

После передачи дело в Следственный комитет, дело-таки дошло до суда, но и там по разным причинам рассмотрение затягивалось – заседания откладывались 16 раз (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!