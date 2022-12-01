Прокурор запросил для сына бывшего вице-губернатора Филимонова, сбившего ребенка, реальный срок

13 марта 2020 года Volkswagen Polo Никиты Филимонова насмерть сбил 10-летнего ребенка.

30 ноября в Октябрьском районном суде Рязани состоялось заседание по уголовному делу Никиты Филимонова. Сын бывшего вице-губернатора Сергея Филимонова обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. В результате ДТП с его участием погиб 10-летний мальчик.

В ходе заседания суд перешел к прению сторон. Представительница прокуратуры изложила суть обвинения. Она сводится к тому, что Филимонов 13 марта 2020 года, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сильно превысил разрешенную скорость (вместо 60 км/ч ехал 99 км/ч), что в темное время суток и в условиях плохого освещения не позволило избежать трагических последствий. Отдельное внимание уделяется тому обстоятельству, что на лобовом стекле автомобиля имелась пленка, светопропускаемость которой составляет 33%. За тонировку Филимонова привлекали к административной ответственности, и последний штраф - за пять дней до смертельного ДТП.

В ходе следствия установлено, что мальчик пересекал улицу Новоселов бегом вне пешеходного перехода и попал в поле зрения водителя чуть более чем за 1 секунду до столкновения. Вместе с тем сторона обвинения отмечает, что при соблюдении ПДД Филимоновым пешеход имел бы возможность покинуть опасную зону.

Представительница прокуратуры попросила суд назначить Филимонову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Пешеход появился перед машиной неожиданно, но обвинение считает, что избежать трагических последствий не позволила выбранная водителем скорость. Фото: vidsboku.com

Адвокат Филимонова на прениях оспаривал результаты проведенных экспертиз и указывал на недостатки следственных действий на месте ДТП. Сторона защиты, отрицая сам факт превышения скорости и возможности у водителя избежать наезда, попросила подсудимого оправдать, а в случае признания его виновным — не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Сам Филимонов свою вину не признал. Во время прений он отказался от реплик, а также не стал выступать с последним словом, сославшись на состояние здоровья. Последнее слово суд заслушает 2 декабря.

Отметим, что наряду с уголовными делом Октябрьский районный суд рассматривает гражданский иск, по которому семья погибшего мальчика пытается взыскать 10 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Позиция прокуратуры по этому иску: мать и отец должны получить по 250 тыс. рублей. Сторона защиты полагает, что Филимонов сделал все для возмещения морального вреда — после ДТП глава семейства уже получил от него под расписку 3 млн рублей.

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