Хинштейна возмутил ход дела о ДТП с сыном бывшего рязанского вице-губернатора Филимонова

До передачи уголовного дела в СК и в суд полиция трижды пыталась его закрыть, но прокуратура признавала, что превышение скорости водителем Volkswagen «находится в прямой причинно-следственной связи со смертью мальчика». Фото: vidsboku.com

«Беспредельная ситуация», - так депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн охарактеризовал судьбу уголовного дела о ДТП на улице Новоселов в Рязани, в котором погиб 10-летний мальчик. Наезд на ребенка 13 марта 2020 года совершил Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора Рязанской области, ныне председателя Счетной палаты Рязани Сергея Филимонова.

ДТП случилось в 19:20. Как сообщалось изначально, мальчик пересекал дорогу вне пешеходного перехода (там, где его даже нет поблизости). С другой стороны, водитель Volkswagen ехал с тонированным лобовым стеклом на скорости около 100 км/ч, сообщали родители погибшего ребенка со ссылкой на результаты экспертиз.

Полиция трижды пыталась закрыть уголовное дело, но прокуратура признавала, что нарушение Филимоновым-младшим ПДД «находится в прямой причинно-следственной связи со смертью мальчика», и отменяла постановления.

В итоге летом 2021 года, только после передачи из полиции в СК, уголовное дело дошло до Октябрьского районного суда, но там, как пишет Vidsboku, началось откровенное затягивание процесса - заседания откладывались 16 раз из-за неявки участников, свидетелей или судьи. Очередное заседание, впервые назначенное на 11 августа, должно было состояться 20 октября, но вновь перенеслось.

«После моего обращения к Генпрокурору уголовное дело было передано из полиции в СК. Прошлым летом его направили в суд, однако рассмотрение переносится уже в 16-й (!) раз. Объяснить это ничем, кроме вмешательства в правосудие, я лично не могу», - заявил Хинштейн в Telegram.

Также Хинштейн заявил, что уже связался с прокурором Рязанской области Иваном Панченко и направил телеграмму председателю Рязанского областного суда Елене Сапуновой.

«Считаю происходящее совершенно возмутительным. Со своей стороны буду держать руку на пульсе до победного конца!», - пообещал депутат.