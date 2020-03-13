2020-03-13T21:20:26+03:00
Происшествия

На улице Новоселов в Рязани иномарка насмерть сбила школьника

Полиция устанавливает личность ребенка, а также выясняет все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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Мальчик скончался от тяжелых травм в больнице. Сейчас полиция ищет его родителей. Фото: УМВД России по Рязанской области.Мальчик скончался от тяжелых травм в больнице. Сейчас полиция ищет его родителей. Фото: УМВД России по Рязанской области.
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13 марта в 19:20 на улице Новоселов 21-водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-12 лет, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мальчишка переходил дорогу вне пешеходного перехода ребенка.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался практически сразу, после того, как его доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, им предстоит установить личность мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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