На улице Новоселов в Рязани иномарка насмерть сбила школьника
13 марта в 19:20 на улице Новоселов 21-водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-12 лет, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, мальчишка переходил дорогу вне пешеходного перехода ребенка.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался практически сразу, после того, как его доставили в больницу.
В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, им предстоит установить личность мальчика.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб
Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU