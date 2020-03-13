На улице Новоселов в Рязани иномарка насмерть сбила школьника

13 Март 2020 2020-03-13T21:20:26+03:00

Мальчик скончался от тяжелых травм в больнице. Сейчас полиция ищет его родителей. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Полиция устанавливает личность ребенка, а также выясняет все обстоятельства случившегося

Изменить размер текста: A A

13 марта в 19:20 на улице Новоселов 21-водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-12 лет, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мальчишка переходил дорогу вне пешеходного перехода ребенка.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался практически сразу, после того, как его доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, им предстоит установить личность мальчика.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб

Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU