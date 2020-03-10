На Южной окружной иномарка сбила двух пешеходов – один погиб

10 Март 2020 2020-03-10T10:21:18+03:00

По факту смертельного ДТП на Южной окружной полиция проводит проверку. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Смертельное ДТП произошло днем 6 марта. Под колеса автомобиля Ford попали мужчина и женщина

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Днем 6 марта на Южной окружной дороге недалеко от АЗС 32-летний рязанец за рулем автомобиля Ford Kuga на скорости сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия 27-летняя рязанка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 39-летний пешеход обращался за медицинской помощью.

По предварительным данным, пешеходы переходили проезжую часть вне «зебры».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU