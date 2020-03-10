2020-03-10T10:20:38+03:00
Происшествия

На Первомайском проспекте в Рязани насмерть сбили женщину

Жительница Шиловского района шла не по пешеходному переходу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: instagram.com/rzn_life (@nevashegore)Фото: instagram.com/rzn_life (@nevashegore)
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10 марта на Первомайском проспекте возле дома №76 в Рязани насмерть сбили человека. Примерно в 6.40 62-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть не по пешеходному переходу, попала под колеса Mazda 626. Автомобилем управлял 31-летний рязанец.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного Госавтоинспекции, жертва ДТП – жительница Шиловского района. От полученных травм она скончалась сразу же после наезда.

Отметим, что место ДТП расположено рядом с остановкой «Улица Вокзальная».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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