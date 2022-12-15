Суд уличил первого следователя по делу Никиты Филимонова в ненадлежащем исполнении обязанностей

Октябрьский районный суд Рязани признал факт ненадлежащего исполнения обязанностей следователем Григорием Букаревым.

Октябрьский районный суд Рязани, вынося приговор за смертельное ДТП Никите Филимонову, указал на ненадлежащее исполнение обязанностей следователем Григорием Букаревым. Букарев, будучи следователем отдела №4 СЧ СУ УМВД России по Рязанской области, трижды закрывал уголовное дело против сына бывшего вице-губернатора «за отсутствием состава преступления». Прокуратура отменяла эти решения и, в конце концов, материалы были переданы в следственный комитет.

Судья Светлана Свирина вынесла частное постановление (по-другому - определение) заместителю начальника Следственного управления УМВД России по Рязанской области за ненадлежащие исполнение Букаревым своих должностных обязанностей.

Из разъяснений судебных органов следует, что цель частного определения - указать на нарушения законности и правопорядка в деятельности, в данном случае, должностного лица. В течение месяца руководитель Букарева должен будет сообщить о принятых мерах.

Напомним, Филимонова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть 10-летнего мальчика и приговорил к реальному сроку - 2,5 года в колонии-поселении с лишением прав и выплатой моральной компенсации родителям.

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