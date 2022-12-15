Сына бывшего вице-губернатора Филимонова отправили в колонию за смертельное ДТП.

15 декабря в Октябрьском районном суде Рязани вынесли приговор 22-летнему Никите Филимонову – сыну бывшего вице-губернатора Рязанской области, ныне председателя контрольно-счетной палаты Рязани Сергея Филимонова.

Суд признал, что Филимонов-младший, ехавший по улице Новоселов с превышением скорости, сбил 10-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался.

Отмечается, что вместо разрешенных 60 км/ч Филимонов двигался со скоростью 99 км/ч. Если бы водитель ехал с положенной скоростью, то все равно не успел бы остановиться, так как мальчик внезапно появился на дороге вне пешеходного перехода, выскочив из-за другой машины. Но ребенок успел бы покинуть опасную зону, так как перед наездом бежал.

Суд признал Никиту Филимонова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить родителям погибшего мальчика 500 тысяч рублей. Ранее, вскоре после ДТП, Филимонов уже выплатил пострадавшей семье 3 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Сторона защиты его не комментировала, но еще ранее адвокат Филимонова заявлял, что в случае назначения такого наказания будет апелляция. Пока приговор не вступил в законную силу, Филимонов останется на свободе - под подпиской о невыезде.

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