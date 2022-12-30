Защита сына бывшего вице-губернатора Филимонова обжаловала приговор за смертельное ДТП

Приговор Никиты Филимонова обжаловала не только его защита, но и прокуратура.

Защита Никиты Филимонов, сына бывшего вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова, обжаловала приговор по делу о смертельном ДТП. Жертвой трагедии, произошедшей в марте 2020 года на улице Новоселов, стал 10-летний мальчик.

Как установил Октябрьский районный суд Рязани, Филимонов на своем Volkswagen Polo превысил скорость и сбил ребенка, перебегавшего дорогу вне перехода. Мальчик появился перед машиной внезапно, но в приговоре говорится, что при соблюдении Филимоновым ПДД он смог бы покинуть опасную зону. То есть суд согласился с выводом следствия, что нарушение привело к гибели юного пешехода. Сам водитель свою вину не признал.

КП-Рязань сообщала, что Филимонова приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения и обязали выплатить родителям погибшего мальчика 500 тысяч рублей. Ранее на суде озвучивалось, что вскоре после ДТП Филимонов выплатил пострадавшей семье 3 млн рублей.

Помимо защиты Филимонова апелляционное представление на приговор подала прокуратура. По информации КП-Рязань, это связано с тем, что гособвинитель требовал для подсудимого 2 года 4 месяца лишения свободы, то есть на 2 месяца меньше, причем смягчил свою позицию после последнего слова Филимонова.

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