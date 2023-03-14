Утонувшая фура, затопленные квартиры и улицы... Рязанская область не справилась с весенними катаклизмами

В Сараях женщину с детьми вывезли на лодке из затонувшего дома. Фото: МЧС

Весна стремительно ворвалась на Рязанскую землю и устроила настоящий катаклизм. Подтопленные мосты и отрезанные деревни, оборванные троллейбусные линии и утонувшие машины - ущерб от капризов природы составляет сотни тысяч рублей.

По канату «над морем»

В выходные на регион обрушились осадки - сначала ливень, а затем мокрый снег. Из-за налипаний последнего на провода и порывов ветра произошел обрыв контактной троллейбусной сети на улице Юбилейной и Первомайском проспекте. Рогатые машины остановились на линии… Только два троллейбусных маршрута остались не затронуты капризами погоды, в остальные - были либо внесены изменения, либо движение по ним временно приостановлено. Лишь к девяти утра понедельника 13 марта обрывы устранили, и перевозки пассажиров полностью возобновились.

Сотни литров осадков в виде дождя и мокрого снега при плюсовой температуре устроили наводнение в ряде районов города и области. В Рязани жители ЖК «Парус» в микрорайоне Кальное жаловались, что невозможно выбраться из двора в город:

- Возле бассейна «Классика» образовался бассейн «Рязань бесплатная», а пешеходам предлагается цирковой трюк - пройти по канату (поребрику). Вот что будет, если не делать ливневок и пешеходных дорожек, - написала рязанка Алена Томина в соцсетях.

В Сапожковском районе работают лодочные переправы. Фото: МЧС.

Вода в домах и эвакуация на лодках

За пределами областного центра ситуация была еще хуже. В селе Шумашь после ливня жители с трудом передвигались по улицам. «Люди от мира отрезаны», «вода течет ручьями, теплица плавает», «пройти нереально», «полный подпол воды» - жаловались они.

13 марта в окрестностях Ряжска из-за подъема воды из берегов вышла Хупта. В зоне подтопления оказались шесть улиц. В городе установили посты с лодочными переправами. На место направили дополнительные силы и средства МЧС, развернули пункт временного размещения с горячим питанием и медицинским наблюдением. Затоплены два низководных моста, перекрыто движение на окружной дороге и трассе Ряжск - Шереметьево.

В Скопине затопило первый этаж многоквартирного дома на улице Афиногенова. В социальных сетях появились фотографии залитой водой квартиры.

В райцентре Сараи потоп начался еще в воскресенье. Спасатели вывезли из «затонувшего» дома на лодке женщину с двумя детьми. Семью на время приютили знакомые. На той же улице Совхозной у многих жителей подтопило дворы, и людям пришлось перегонять домашних животных в безопасные места.

В Спасском районе природное бедствие затронуло сразу несколько населенных пунктов. В самом райцентре вода заполнила подвалы некоторых многоквартирных домов. В селах Кутуково и Устрань угроза подтопления нависла над 12 домами - для пропуска талой воды здесь разобрали мост. Оказались подтоплены домохозяйства в Новом Киструсе, Бессоновке, Гавриловском. Для отвода воды здесь тракторами копали траншеи.

Затоплены подвалы и гаражи многих частных домов в Михайлове.

В Новомичуринске машины почти уходили под воду. Фото: Издательство "Пресса".

Фура утонула, маршрутку спасли

13 марта из-за подъема воды в Рязанской области были закрыты девять низководных и четыре наплавных моста через реки Ранова, Проня, Пара, Малая Мостья, Хупта, Цна и Ока.

В Сапожковском районе уровень воды над поверхностью трех низководных мостов составил около двух метров! Здесь организованы лодочные переправы. Также три моста затоплены в Кораблинском районе близ села Кипчаково, деревень Шилово и Быково.

Во время внезапного паводка не обошлось без чрезвычайных происшествий. 13 марта на мосту через реку Ранова в Кораблинском районе застряла маршрутка, полная пассажиров. Водитель-авантюрист решил проехать через закрытый и огороженный участок подтопленного моста около села Кипчаково. В итоге пришлось вызывать спасателей. К счастью, автомобиль не снесло течением всех пассажиров и водителя вместе с машиной вытащили на берег.

Меньше повезло водителю фуры, которая ушла под весенние воды в Ряжске. В 6:00 13 марта мужчина попытался проехать через реку Хупта по подтопленному низководному мосту, предусмотрительно закрытому песчаными отвалами. Рискованный шаг чуть не стоил ему жизни. Машину снесло в реку. Водитель сумел выплыть. С переохлаждением его доставили в реанимацию.

В Сапожковском районе на отрезанной половодьем территории оказались 26 местных жителей.

В Кораблинском районе маршрутка с пассажирами чудом уцелела на подтопленном мосту. Фото: МЧС

«Не исключены новые снегопады»

Синоптики рязанского Гидрометцентра в своем прогнозе отмечают, что уровни воды на пике половодья на реке Оке пройдут в среднем на отметках на один-два метра ниже нормы. На реке Мокше - примерно на полтора метра ниже нормы. Вскрытие Оки у Рязани прогнозируют в конце марта - начале апреля, у Касимова - в первую декаду апреля.

По мнению синоптиков, тенденция к потеплению продолжится, «при этом не исключены и новые снегопады, и ночные морозы». Что ж, так весна вступает в свои права, и нам остается только принять ее капризы и оперативно реагировать.

В 2023 году паводок начался рано. Фото: МЧС.

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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Губернатор Рязанской области Павел Малков:

- Обильные осадки и оттепель спровоцировали подъем воды в Рязанской области. Из-за подтопления перекрыта часть низководных мостов, установлены соответствующие знаки. На местах проводится работа с жителями, жизнеобеспечение не нарушено. При необходимости людей эвакуируют, организованы лодочные переправы. Прошу жителей подтопляемых районов быть внимательными и осторожными. Все муниципалитеты и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу под личным контролем.

Половодье в этом году может быть сильным: Предлагаем вам побыть в роли рязанских Нострадамусов, и сделать свой прогноз на подъем Оки в черте Рязани