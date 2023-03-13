Четыре троллейбуса в Рязани не вышли на свои маршруты 13 марта из-за проблем с контактной сетью

В Рязани из-за ремонта контактной сети не выходят на линии троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 16.

Утром 13 марта в Рязани продолжается ремонт контактной сети троллейбусов. По информации городской администрации, из-за ремонта троллейбусы №1 пустили на автономном ходу.

Кроме того, троллейбусы маршрута №5 следуют через вокзал Рязань-1, а троллейбусы №3 - через улицу Новую, улицу Есенина до ЦПКиО.

Что касается троллейбусов №№4,9,10,16, то они временно на линию не выходят. Без изменения работают только троллейбусы №№12 и 13.

Вечером 12 марта короткое замыкание контактной сети остановило более двадцати троллейбусов. Их развозили эвакуаторы (читать подробнее).