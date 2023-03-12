Десятки троллейбусов эвакуируют в Рязани из-за замыкания в контактной сети

Из-за аварии на контактной сети эвакуаторы увозят троллейбусы на Московском шоссе. Фото: НРВК.

Вечером 12 марта короткое замыкание контактной сети остановило более двадцати троллейбусов. Все произошло около 20:00.

«Троллейбусы на Московском шоссе стоят в обе стороны, их увозят эвакуаторы», - говорится в сообщении паблика НРВК.

По всей видимости причиной короткого замыкания коллапса в работе общественного транспорта стали сильный дождь и снег.

Днем ранее вечером во время сильного дождя рязанцы наблюдали мощные вспышки. Предполагаемая причина – тоже короткое замыкание (читать подробнее с фото).

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