Мощные вспышки наблюдали жители в небе над Рязанью

Рязанцы засняли мощные вспышки над городом. Фото: Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы...
Вечером 11 марта в Московском районе Рязани местные жители наблюдали мощные вспышки. Видео и фото необычного явления распространились по социальным сетям.
По всей видимости, яркие сполохи в небе над Рязанью стали причиной сильного дождя и короткого замыкания в проводах или на подстанциях.
«Главное не паникуйте. Может где-то шину пробило на подстанции… Погода сырая, туман - вот и идет вспышка», - написал в комментариях один из подписчиков.
Вспышки на окраинах Рязани продолжались около двух часов.
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