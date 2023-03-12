Мощные вспышки наблюдали жители в небе над Рязанью

Рязанцы засняли мощные вспышки над городом. Фото: Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы...

Вечером 11 марта в Московском районе Рязани местные жители наблюдали мощные вспышки. Видео и фото необычного явления распространились по социальным сетям.

По всей видимости, яркие сполохи в небе над Рязанью стали причиной сильного дождя и короткого замыкания в проводах или на подстанциях.

«Главное не паникуйте. Может где-то шину пробило на подстанции… Погода сырая, туман - вот и идет вспышка», - написал в комментариях один из подписчиков.

Вспышки на окраинах Рязани продолжались около двух часов.

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