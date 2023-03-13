Спасатели эвакуировали семью на лодке из затопленного дома в Сараевском районе

Семью на лодке эвакуировали рязанские спасатели из подтопленного дома.

В Сараевском районе вода с полей подошла к жилым домам - сотрудники МЧС уже начали эвакуировать людей. Об этом сообщил глава администрации муниципального образования Валерий Дмитриев у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в Сараях на улице Совхозная на лодке вывезли семью из-за подтопления жилого дома.

Помимо этого, систематически объезжают и другие места, чтобы отслеживать ситуацию с подтоплением домов, построек, дорог. В районе заработал пункт временного размещения граждан, организован транспорт для перемещения граждан по району, а также осуществляется подвоз горячего питания.