Уже 13 марта в Рязанской области может затопить 11 мостов

В Рязанской области 13 марта подтопит 11 низководных мостов. Фото: Андрей ТАНАЕВ

13 марта в Рязанской может затопить 11 низководных мостов. Такой прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. Речь идет о следующих мостах:

- мост через реку Пара, возле деревни Дмитриевка и деревни Ширино Сапожковского района;

- мост через Пару у поселка Красная Яблонька Сапожковского района;

- мост через Пару у Свято-Данилова монастыря в Сапожковском районе;

- мост через реку Ранова у села Шелемишево Скопинского района;

- мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района;

- мост через Пару, соединяющий село Береговое и село Летники Путятинского района;

- мост через Пару, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского района;

- мост через Хупту у города Ряжск;

- мост через реку Проня у деревни Быково Кораблинского района;

- мост через Проню у деревни Шилово Кораблинского района;

- мост через реку Ранова у села Кипчаково Кораблинского района.

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