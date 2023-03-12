Уже 13 марта в Рязанской области может затопить 11 мостов

В Рязанской области 13 марта подтопит 11 низководных мостов.
Фото: Андрей ТАНАЕВ
13 марта в Рязанской может затопить 11 низководных мостов. Такой прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. Речь идет о следующих мостах:
- мост через реку Пара, возле деревни Дмитриевка и деревни Ширино Сапожковского района;
- мост через Пару у поселка Красная Яблонька Сапожковского района;
- мост через Пару у Свято-Данилова монастыря в Сапожковском районе;
- мост через реку Ранова у села Шелемишево Скопинского района;
- мост через Хупту у деревни Норовка Александро-Невского района;
- мост через Пару, соединяющий село Береговое и село Летники Путятинского района;
- мост через Пару, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского района;
- мост через Хупту у города Ряжск;
- мост через реку Проня у деревни Быково Кораблинского района;
- мост через Проню у деревни Шилово Кораблинского района;
- мост через реку Ранова у села Кипчаково Кораблинского района.
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