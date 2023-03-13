Половодье в этом году может быть сильным

Весна началась хоть и раньше на 10 дней средних сроков, но уж очень резко - с теплом и дождями, что создало условия для активного снеготаяния. И сразу встает вопрос о предстоящем паводке. Ведь, несмотря на то, что запасов снега не так много, как в предыдущие годы, расклад не внушает оптимизма: сырая осень привела к переувлажнению почвы, а сильные оттепели после снегопадов привели к тому, что под снегом сейчас находится ледяная корка. Поэтому талая вода по ней пойдет сразу в водоёмы, минуя почву. Нечто подобное наблюдалось в 1967 году, когда после относительно малоснежной зимы наблюдался подъем воды в Оке более чем на 6,5 метров. Но тогда снеготаяние началось в первой декаде апреля...

Сегодня мы предлагаем вам побыть в роли рязанских Нострадамусов, и сделать свой прогноз на подъем Оки в черте Рязани.

Как вы считаете, какой будет паводок в этом году?

1. Очень сильный. Затопит автовокзал «Приокский», как 10 лет назад.

2. Сильный. Вода дойдет или почти дойдёт до ворот Лесопарка, как год назад.

3. Средний. Вода дойдет до дамбы Северной окружной дороги.

4. Слабый. Вода ненамного выйдет в пойму, Ока соединится с Орешком.

5. Очень слабый. Ока в пойму не выходит.

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