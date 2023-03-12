Затопило ЖК «Паруса» на окраине Рязани

В Рязани затопило территорию у ЖК «Паруса». Фото: Алена Томина | Рязань.

В воскресенье, 12 марта, в Рязани дождь и тающий снег затопили дорогу у ЖК «Паруса» в микрорайоне Кальное. Информация с фотографиями появилась в паблике «Рязань».

«А тем временем "Паруса" уплыли, возле бассейна "Классика" образовался бассейн "Рязань бесплатная", а пешеходам предлагается цирковой квест - пройди по канату (бордюру)», - написала рязанка Алена Томина.

В настоящее время рабочие дирекции благоустройства администрации Рязани откачивают воду.

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