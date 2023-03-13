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НовостиПроисшествия13 марта 2023 8:15

«Ряжский Титаник». В Ряжске утонула фура

В Ряжском районе водитель ушел под воду на фуре и оказался в реанимации
Источник:kp.ru
В Ряжске утонула фура, которая попыталась переехать через мост. Скриншот видео: Реальный Ряжск.

В Ряжске утонула фура, которая попыталась переехать через мост. Скриншот видео: Реальный Ряжск.

13 марта в Ряжске потонула фура. Видео инцидента опубликовали очевидцы в сообществе «Реальный Ряжск» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что большегруз ушел под воду в районе переправы через реку Хупту. По словам очевидцев, водитель грузовика переезжал мост в темное время суток и не сразу понял, что машина тонет. Так, фуру понесло течением.

Уточняется, что на тот момент перед ряжским мостом не было железобетонных блоков, которые бы предупредили о запрете проезда.

Как сообщили очевидцы, в результате происшествия водитель оказался в реанимации.

Официальная информация уточняется.