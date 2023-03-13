«Ряжский Титаник». В Ряжске утонула фура

В Ряжске утонула фура, которая попыталась переехать через мост. Скриншот видео: Реальный Ряжск.
13 марта в Ряжске потонула фура. Видео инцидента опубликовали очевидцы в сообществе «Реальный Ряжск» в соцсети ВКонтакте.
Сообщается, что большегруз ушел под воду в районе переправы через реку Хупту. По словам очевидцев, водитель грузовика переезжал мост в темное время суток и не сразу понял, что машина тонет. Так, фуру понесло течением.
Уточняется, что на тот момент перед ряжским мостом не было железобетонных блоков, которые бы предупредили о запрете проезда.
Как сообщили очевидцы, в результате происшествия водитель оказался в реанимации.
Официальная информация уточняется.