Обрыв на улице Юбилейной устранили, троллейбусы №4, №9 и №16 вышли на маршрут.

Утром 13 марта обрыв контактной сети на улице Юбилейной устранили, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Но аналогичные работы на Первомайском проспекте продолжаются.

В настоящее время на линию из четырех маршрутов вышли три - №9 и №16, правда, следовать будут только до остановки «Торговый дом Барс», а также троллейбус №4.

Таким образом, не вышел на линию только троллейбус №10.

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