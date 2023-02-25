Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», досрочно покинул СИЗО

Скопинский райсуд продлевал Виктору Мохову срок в СИЗО до 1 марта, но вышестоящая инстанция это решение изменила.

Житель города Скопина Рязанской области Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк», покинул СИЗО. Хотя местный суд продлил содержание под стражей до 1 марта, вышестоящая инстанция это решение изменила. В итоге Мохов, который все еще проходит по делу об укрывательстве убийства, оказался на свободе.

«На основании решения суда Мохов освобожден из-под стражи», - подтвердили КП-Рязань в региональном СУ СК.

Решение о продлении срока в СИЗО изменено после апелляции адвоката Романа Янина в Рязанский областной суд. По словам защитника, основанием стали процессуальные нарушения суда первой инстанции. Заседание состоялось еще 17 февраля, однако «всплыла» информация только после того, как местные жители заметили «скопинского маньяка» в магазине и рассказали об этом СМИ.

В новую криминальную историю Мохов вляпался в августе 2022 года. Застолье в его доме закончилось убийством: во время пьяной ссоры один гость ударил другого локтем по шее — травма оказалась смертельной. Как оказалось, хозяин помог оттащить тело во двор заброшенного дома по соседству, где его обнаружили через пять дней.

Изначально Мохова узнали как человека, который 3 года и 7 месяцев удерживал двух девушек в подземном бункере, который сам и построил, превратив их в своих сексуальных рабынь. За это извращенец отсидел 17 лет в колонии строго режима и освободился весной 2021-го. Будучи под административным надзором, он не раз нарушал установленные запреты, которые впоследствии ужесточили.